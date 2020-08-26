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Возобновляется движение электричек и междугородних автобусов в РК
26 Августа 2020 16:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов возобновляется в Казахстане с 31 августа т.г., передает МИА «Казинформ».
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Напомним, 26 августа на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов.
Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.
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