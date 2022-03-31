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    Возобновляется безвизовый режим между Казахстаном и Кореей

    31 Марта 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля т.г. возобновляется действие соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана – владельцы национальных паспортов – вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней.

    В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.

    «Вместе с тем, в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет. Кроме того, рекомендуем гражданам РК, путешествующим в Республику Корея, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан», - говорится в сообщении МИД РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Туризм Корея
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