Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Вьетнамом

    8 Августа 2022 14:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации совместно с авиационными властями Социалистической Республики Вьетнам ведет работу по возобновлению регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Вьетнамом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Так, крупнейшая вьетнамская авиакомпания «Vietjet Air» планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы с частотой 2-3 раза в неделю, начиная с конца сентября т.г. на воздушных судах типа Airbus А-330.

    Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    «Vietjet Air» – низкобюджетный авиаперевозчик Вьетнама. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2007 году. Выполняет международные рейсы в 10 стран мира - Сингапур, Малайзию, Мьянму, Индонезию, Камбоджу, Тайвань, Южную Корею, Китай, Японию и Индию - по более чем 19 маршрутам. В парке авиакомпании 78 воздушных судов типа Airbus А320, A321, А321neo, А330.


    #Туризм #Транспорт #МИИР РК #Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Юрту и санузел установили вдоль трассы Нур-Султан - Щучинск
    Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт
    Казахскую юрту презентовали в столице Азербайджана
    Совещание по развитию Бурабайского района прошло в Кокшетау
    Популярное
    1 Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК
    2 Система оценивания на уроках физкультуры может поменяться в РК
    3 Иностранные туристы в Казахстане тратят в день по 100-200 долларов - эксперт
    4 Воспитатель из костанайского детсада стала одной из лучших в стране
    5 Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане