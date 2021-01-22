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    Возобновлены выписки электронных счетов-фактур при экспортных операциях в рамках ЕАЭС

    22 Января 2021, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 20:00 часов 21 января возобновлена возможность выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) при экспорте товаров в страны ЕАЭС, включенных в Перечень товаров изъятия ВТО. Об этом участников внешнеэкономической деятельности проинформировал Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Заверение копий ЭСФ осуществляется в районных Управлениях государственных доходов вне зависимости от места регистрации экспортера. В свою очередь, территориальные подразделения органов государственных доходов ориентированы на ускоренное проведение соответствующих процедур по заверению, в том числе организовано дежурство должностных лиц для заверения в выходные и праздничные дни.

    В случае возникновения проблемных вопросов при заверении ЭСФ, пересечении Государственной границы РК, а также на территории РФ необходимо обращаться по телефону +7-71-72-71-80-33.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экономика Минфин РК ЕАЭС
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