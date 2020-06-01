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    Возобновлены сроки проведения налоговых и таможенных проверок в РК

    1 Июня 2020, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня текущего года возобновлены сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина Казахстана.

    В период Чрезвычайного положения Главой государства было поручено оказать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе и по снижению налогового бремени.

    В рамках постановлений Правительства было приостановлено принятие мер по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам, начислению пени, приостановлению расходных операций, продлены сроки представления деклараций и т.п. Представлены отсрочки уплаты налогов и других платежей. В целях снижения фискального давления на бизнес приостановлены налоговые, таможенные проверки, проведение камерального контроля.

    При этом, ввиду окончания действия режима Чрезвычайного положения, с 1 июня текущего года возобновляются сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю.

    Также в автоматическом режиме возобновляется направление налогоплательщикам уведомлений о погашении налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, на основании которых будут применяться дальнейшие способы и меры принудительного взыскания. Возобновляется деятельность апелляционных комиссий.

    При этом налогоплательщики вправе получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов под залог имущества или банковскую гарантию, в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, на срок до трех лет.

    По камеральному контролю исполнение уведомлений может осуществляться посредствам сдачи налоговых деклараций или пояснений в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.

    По всем возникающим вопросам рекомендуется обращаться в контакт-центр КГД Минфина РК через единый номер «1414».

    С 1 июня т.г. запущен официальный чат-бот Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

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    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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