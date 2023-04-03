Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов с 18 марта текущего года возобновились регулярные рейсы между городами Алматы и Самарканд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Рейсы будут выполняться частотой два раза в неделю перевозчиком «FlyArystan» (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320.

«Возобновление данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном», - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.



