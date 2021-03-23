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    Возобновлены авиарейсы Шымкент-Стамбул

    23 Марта 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлены международные авиарейсы между городами Шымкент- Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 марта 2021 года разрешено возобновление международного регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул – Шымкент с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

    С 5 апреля 2021 года авиакомпания «SCAT» начнет выполнение рейсов между городами Шымкент и Стамбул с частотой 2 раза в неделю.

    Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б737 по понедельникам и средам», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Турция Шымкент
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