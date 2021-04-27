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    Возобновлено судебное следствие по делу об LRT

    27 Апреля 2021, 11:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновлено судебное следствие по делу об LRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суд постановил возобновить судебное следствие по настоящему уголовному делу на основании статьи 385 Уголовно-процессуального кодекса РК в связи с тем, что возникли неясности и сомнения, необходимые для разрешения в судебном следствии. А именно, для выяснения ряда обстоятельств, которые связаны с рассматриваемым делом а именно по арестованному имуществу», - сообщил судья столичного специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кажымухан Мекемтас.

    «Необходимо уточнить обстоятельства. У суда возникло несколько вопросов к подсудимому Абдыхамитову», - пояснил он в ходе заседания суда.

    Напомним, 2 октября 2020 года дело передали в суд.

    Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено ходатайство на содержание под стражей.

    18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг LRT.

    А 15 июля 2019 г. Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция Судебный процесс
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