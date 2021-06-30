Возобновление строительства LRT: какая работа начата и какие средства привлечены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возобновление строительства LRT прокомментировал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. По его словам, идет работа согласно прежним договорным обязательствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, сейчас строительные работы возобновили. В связи с тем, что идет строительный сезон. Условия прежние, согласно договорным обязательствам идет работа. Не скажу, что идет активная работа. Активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств. Сейчас идут конкурсные процедуры, выбор банков. Более активную работу начнем после определения источников финансирования», - прокомментировал аким столицы.

По его словам, прежде чем проводить строительно-монтажные работы, проводится техническая экспертиза. Эта работа проводится, заверил Алтай Кульгинов.

«Дополнительных средств не привлекали, это внутренние резервы. Ведутся работы по прежнему договору. Когда привлечем дополнительный объем финансирования, начнем активную работу. Изначально было 2,6 млрд долларов. Мы его снизили на 800 млн долларов, еще сэкономики. Сейчас требуется около одного млрд долларов, чтобы завершить проект. Мы объявили конкурс на внешние займы. Как только определимся с банками, сообщим дополнительно. Если будут желающие на внутреннем финансовом рынке, их тоже будем рассматривать», - отметил А. Кульгинов.

Конкурс по поиску источников финансирования завершится до конца лета.