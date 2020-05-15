Возобновление работы мечетей: Верховный муфтий обратился к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 18 мая мечети возобновят свою деятельность, но с определенными правилами посещения. Об этом заявил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18 мая мы открываем мечети для тех, кто хочет совершить хадж, обучиться основным канонам Корана и совершить обряд бракосочетания. Однако это не означает полноценное открытие мечетей. Потому что в каждой области карантинная ситуация разная. Мы придерживаемся постановления главного санитарного врача о соблюдении периодических требований карантинного режима, в соответствии с постановлением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионах. В связи с этим открытие мечетей области будет осуществлено в соответствии с постановлением оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в этих регионах», – сказал Верховный муфтий на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, для соблюдения требований карантина остаются в силе временные ограничения в отношении пятничны намазов и других видов молитв.

«Более подробную информацию мы сообщим верующим позднее. В священной книге Коран есть изречение о том, что после трудностей наступают благие времена, будем уповать на волю Аллаха. К слову, в стране завершился режим ЧП, и наш народ начал переходить к нормальной жизни. Но мы должны строго соблюдать карантинные требования и меры предосторожности», - добавил он.

Напомним, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. В частности, с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.



