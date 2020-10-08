Возобновление пассажирского сообщения обсудят главы правительств ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Главной темой заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое запланировано на 9 октября в Ереване, станут вопросы преодоления последствий коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевой темой станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в Союзе. Вопрос стоит остро, все страны и граждане ждут конкретных решений. Надеемся, что стороны смогут договориться о перечне условий для безопасного возобновления сообщения», - сообщила И. Малкина.

«Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по Стратегии развития евразийской интеграции. Надеемся на конструктивный диалог в данном вопросе, - сказала она. - Также в повестке - ход устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза за 2018-2019 годы».

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта.

Также в повестке вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств. Напомним, указанная позиция стала вакантной после того как 14 сентября Серик Жумангарин был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Также И. Малкина сообщила о готовности премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана и России участвовать в очном формате встречи в Ереване. «По состоянию на данный момент мы ожидаем информации от Кыргызской Республики по формату участия», - сказала она.



