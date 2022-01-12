Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области

    12 Января 2022, 15:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «ЕНПФ» уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в г. Алматы по адресу ул. Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

    Кроме того, с учетом общей стабилизации обстановки в регионе, к очному режиму обслуживания приступили офисы обслуживания в Кызылординской области.

    Принимая во внимание введенный режим Чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей во всех филиалах, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09:00 по 16:00 часов.

    Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету.

    Все внутренние ресурсы и инфраструктура ЕНПФ для обеспечения сохранности, безопасности и бесперебойного учета пенсионных накоплений функционируют в штатном режиме.

    ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Кызылординская область ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшие из-за ветра деревья повредили несколько авто в Алматы
    Торегали Тореали получил еще трое суток ареста
    Участок алматинского терренкура вернули в госсобственность
    ЛРТ появится от Алматы до Конаева: в акимате озвучили подробности
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане