Возобновлена работа офисов обслуживания в Алматы и Кызылординской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - АО «ЕНПФ» уведомляет своих вкладчиков и получателей о том, что с 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в г. Алматы по адресу ул. Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Кроме того, с учетом общей стабилизации обстановки в регионе, к очному режиму обслуживания приступили офисы обслуживания в Кызылординской области.

Принимая во внимание введенный режим Чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, очный режим обслуживания вкладчиков/ получателей во всех филиалах, а также работа call-центра Фонда в период до 19 января 2022 года включительно будет осуществляться с 09:00 по 16:00 часов.

Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету.

Все внутренние ресурсы и инфраструктура ЕНПФ для обеспечения сохранности, безопасности и бесперебойного учета пенсионных накоплений функционируют в штатном режиме.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).