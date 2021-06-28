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    Возобновились авиарейсы между Казахстаном и Арменией

    28 Июня 2021, 20:43

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Разрешено возобновление рейсов с Арменией по маршрутам Нур-Султан – Ереван и Актау – Ереван с частотой по 2 рейса в неделю по каждому направлению. Об этом сообщает на Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

    «С 25 июня 2021 года авиакомпания «SCAT» осуществляет выполнение регулярных рейсов между городами Актау и Ереван на воздушном судне типа CRJ-200 с частотой 1 рейс в неделю (пятница) с поэтапным увеличением по мере улучшения эпидемиологической ситуации», говорится в сообщении ведомства.

    Возобновление рейсов принято в соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 16 июня 2021 года.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Армения
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