Вознаграждение до 12,7 млн тенге объявлено за информацию о Нурлане Масимове

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба РК объявила вознаграждение за информацию о местонахождении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикора.

«При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424; +7 (7172) 909 260; +7 (727) 278 7300; +7 (707) 978 0808», - говорится в сообщении.

В Антикоррупционной службе также сообщили, что за предоставление информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП (или до 12 720 000 тенге. - прим. ред.) . Для информаторов обещают конфиденциальность.