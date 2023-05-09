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    Возможную причину смога в столице назвали в ДЧС

    9 Мая 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по ЧС прокомментировали часто образующийся смог на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В адрес ДЧС города Астаны поступают запросы о возможных пожарах в связи с установленным смогом в городе. В свою очередь, ДЧС города Астаны сообщает, что на данный период на территории города действующих природных загораний не зарегистрировано», - говорится в сообщении департамента.

    В департаменте считают, что смог в городе мог быть вызван в связи с природными пожарами в соседних регионах Акмолинской области, где происходило горение сухой травы в Бурабайском и Зерендинском районах, а также городе Алматы и Павлодарской области.

    «В целях разъяснения правил пожарной безопасности среди населения департаментом проводятся профилактические мероприятия с привлечением техники с громкоговорящими устройствами в дачных и жилых массивах города, а также проводится патрулирование вокруг города. Настоятельно рекомендуем быть осмотрительны в обращении с любыми источниками открытого огня, не разводите костры и не сжигайте мусор вблизи строений. Находясь на природе, не бросайте горящие окурки, не допускайте игр детей со спичками и огнем», - рекомендуют спасатели.

    Ранее синоптики сообщали, что 9 мая неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы и Астана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Экология Видео ДЧС
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