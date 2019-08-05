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    Возможную дату президентских выборов назвали в Беларуси

    5 Августа 2019, 09:30

    МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ – Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь - 30 августа 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на belta.by.

    Говоря об оптимальном времени проведения выборов главыгосударства, председатель ЦИК отметила, что это ранняя весна.

    «Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы толькосформируем парламент, - констатировала она. - Поэтому через три месяца - этозначит надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогдапереносили эти?».

    «Думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тотсрок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье - 30августа 2020 года. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборовПрезидента Республики Беларусь», - сказала Лидия Ермошина.

    По ее словам, с одной стороны еще будет лето, но с другой - 30августа - это время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, покрайней мере люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому в основномнаселение в большей части будет находиться в месте своей регистрации.

    «Но это пока только предположение», - заметила председательЦентризбиркома.

    Как сообщалось, в Послании белорусскому народу иНациональному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, чтов 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей иСовет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдутв 2020 году.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Беларусь
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