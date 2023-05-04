Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Возможности создания совместных сельхозпредприятий рассмотрят Казахстан и Таджикистан

    4 Мая 2023, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился планами по сотрудничеству с Таджикистаном в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы условились рассмотреть перспективы создания совместных предприятий по производству, переработке и хранению сельхозпродукции. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальной нестабильности указанные меры внесут важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших государств.

    «Кроме того, отмечена необходимость создания более благоприятных условий для расширения деловых контактов и экономической кооперации. В этой связи особое значение приобретает начало двустороннего взаимодействия в формате межрегиональных форумов. Уверен, что подписанные сегодня документы о развитии побратимских связей между нашими городами и районами будут способствовать решению этой задачи», - добавил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Таджикистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату
    Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле в деревне Трубино
    Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам во Ржеве
    Президент РК совершит рабочий визит в Россию
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров