Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Возможности переработки дикорастущей конопли Шуской долины обсудили в Жамбылской области

    21 Мая 2023, 14:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Выездное межведомственное совещание по обсуждению проблем противодействия наркопреступности в регионе провели в Жамбылской области при координации областной прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что жамбылский регион в силу своего географического расположения находится в центре профилактики и борьбы с наркобизнесом. Через регион идут транзитные потоки наркотических веществ из сопредельных стран, а на территории Жамбылской области расположена печально известная Шуская долина, где в природных условиях на 138 тыс. гектарах земли произрастает дикорастущая конопля, являющаяся сырьем для изготовления ряда наркотических средств.


    По информации первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, в регионе запускается поддержанный Генеральной прокуратурой РК инициативный проект «Противодействие наркопреступности».

    В рамках исполнения комплексного плана «Борьба с наркоманией и наркобизнесом в Жамбылской области на 2023-2025 годы» в Шуском районе состоялось выездное межведомственное совещание, участниками которого стали представители областной прокуратуры, ряд должностных лиц уполномоченных органов, ученые и специалисты в области растениеводства, фармацевтики и промышленного производства.


    В ходе совещания обсуждены проблемы по способам и методам сокращения объемов произрастания дикорастущей конопли, возможности использования конопли в медицинских и производственных целях, а также пробелы законодательства, которые не позволяют осуществлять культивацию, сбор, перевозку и переработку дикорастущей конопли для её использования в научных, медицинских и производственных и целях.

    Так, по словам представителя компании «КФК Далафарм», казахстанское производство лекарств на основе каннабиноидов позволило бы в три раза удешевить их стоимость в сравнении с европейскими аналогами. Представитель «Zhana Zhol Holding Limited» озвучил потенциал данного вида растения для использования в научных и производственных целях - из конопли можно производить текстиль, бумагу, масло, корма, горючие материалы и прочие полезные товары народного потребления.


    Прозвучали в ходе заседания и данные по результатам научных исследований для использования в работе и рассмотрения возможности изменения законодательства, а также выделения бюджетных средств на различные проекты.

    Участники совещания побывали в песковой зоне Шуской долины, увидели среду произрастания дикорастущей конопли, выслушали мнения ученых и специалистов.

    По итогам совещания даны поручения уполномоченным органам по организации работы в данном направлении с учетом мнения специалистов. Правоохранительному блоку поручено продолжить работу по борьбе с наркопреступностью, в том числе путем сокращения количества вовлекаемой в незаконный оборот дикорастущей конопли, сообщает пресс-служба прокуратуры Жамбылской области.



    По словам руководителя проекта «Противодействие наркопреступности» первого заместителя руководителя прокуратуры Жамбылской области Каната Мамаева, целью этого проекта является профилактика наркопреступлений в регионе. Это повышение эффективности работы, в том числе путем уничтожения дикорастущей конопли (скашивание, сжигание, химическое вмешательство). Это заслон перемещению наркотиков через Государственную границу, выявление и разобщение трансграничных ОПГ. Помимо этого, проект предусматривает внедрение передовых технологий по переработке дикорастущей конопли в промышленных целях и снижение количества наркозависимых лиц.

    Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    11,9 млрд тенге выделено в Жамбылской области на развитие сферы культуры
    Пожар в зоне отдыха в Жамбылской области ликвидировали
    Пожар тушат в популярной зоне отдыха Жамбылской области
    Наркотики и осетра изъяли у жителя Мангистау
    Популярное
    1 Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
    2 Несколько улиц перекроют для проведения марафона в Астане
    3 Две тысячи бегунов примут участие в Astana Half 2023
    4 Фермеры Актюбинской области намерены сотрудничать с костанайским мясоперерабатывающим комплексом
    5 Покупать жилье сейчас или дождаться снижения цен – совет эксперта
    Новости партнеров