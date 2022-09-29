Возможности малоинвазивной хирургии расширяют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сложным операциям с минимальным вмешательством обучали жамбылских врачей на протяжении года зарубежные специалисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эндовидеохирургия - это современное направление хирургического лечения, которое позволяет проводить операции через малые разрезы без широкого рассечения кожных покровов. Благодаря эндовидеохирургии после операции не остается привычных рубцов, шрамы минимальны и незаметны, хирургические вмешательства малотравматичны. Снижается количество послеоперационных осложнений, реабилитация проходит в короткие сроки, пациенты быстрее возвращаются к прежней жизни», - сообщил экс-руководитель областного управления здравоохранения, ректор НАО ЗКГМУ им. М. Оспанова Асет Калиев, организатор обучения жамбылских специалистов этому современному направлению медицины.

По информации пресс-службы управления здравоохранения области, опытом и технологиями малоинвазивной хирургии с жамбылскими врачами делились коллеги из разных городов Казахстана и ближнего зарубежья.

Первый этап подготовки специалистов прошел в августе 2021 года, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID-19 в то время. В научно-практической конференции приняли участие специалисты высокого уровня - доктор медицинских наук, профессор Владимир Котлобовский из Актобе, доктор медицинских наук, профессор Серик Токпанов из Астаны, доктор медицинских наук, профессор Петр Щербаков из Москвы, кандидат медицинских наук Игорь Нигуца из Украины и другие.

На конференции хирурги и эндоскописты занимались на тренажерных курсах, прошли обучение и медицинские сестры. Отличники здравоохранения рассказывали о безопасности в эндохирургии, демонстрировали презентации об оперативных вмешательствах при наиболее сложных случаях, включая детскую хирургию и гинекологию.

В апреле 2022 года жамбылские врачи проходили второй этап подготовки. Продолжилось практическое сотрудничество с Владимиром Котлобовским, Сериком Токпановым, Петром Щербаковым, а также с другими ведущими специалистами в области видеоэндохирургии - доктором медицинских наук, заслуженным врачом РФ Эдуардом Галлямовым. Обучение жамбылских медработников прошло на базе Центральной районной больницы Меркенского района.

Третий этап обучения прошел в сентябре на базе медицинских организаций города Тараза и Центральной районной больницы Шуского района. В «Школе эндохирургов» приняли участие те же специалисты, с привлечением новых казахстанских и российских профессионалов - Сергея Штырова, Талгата Кудайбергенова, Данияра Джакупова.

Жамбылским врачам провели мастер-класс по лапароскопической холецистэктомии и безопасным мерам для хирургов и операционных медицинских сестер. В ходе мастер-классов специалисты выполнили 22 оперативных лапароскопических вмешательства, провели сложную операцию - панкреатодуоденальную резекцию.

«Благодаря областному управлению здравоохранения, удалось провести масштабное, полезное, полное практики и теории обучение для наших жамбылских специалистов», - подчеркивает Асет Калиев.

Оперирующие хирурги и операционные медсестеры из клиник Тараза и районов области смогли поучаствовать в тренажерных курсах, узнать все о методах безопасной эндоскопической хирургии, расширении лапароскопических вмешательств при различных патологических состояниях, а также о внедрении диагностической капсульной эндоскопии.

«Все приобретенные знания послужат дальнейшему развитию эндовидеохирургии в Жамбылской области, обеспечат население безопасными видами медицинской помощи, эффективно повысят качество жизни», - отметил спикер.

«Областное управление здравоохранения, медицинские работники областного и районного уровней искренне признательны и благодарны корифеям эндохирургии и эндоскопии Казахстана, России, Украины», - подчеркнул Асет Калиев.