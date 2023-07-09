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    Возможности локализации производства спецтехники в Казахстане обсудил глава МИИР с китайскими коллегами

    9 Июля 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в ходе визита в Китайскую Народную Республику посетил промышленную зону «Нанькоу» компании SANY Renewable Energy Co Ltd. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Глава МИИР РК побывал на заводе по производству гондол для ветровых турбин. Компания SANY Renewable Energy Co Ltd является одним из мировых лидеров по производству ветровых турбин разных мощностей. Также она известна как крупнейший мировой производитель автодорожной спецтехники, кранов многотонников, бурильной техники и другой тяжелой техники.

    Работу и весь процесс производства презентовал президент компании и ее соучередитель Джоу Фугуй.

    Напомним, что в мае этого года в ходе визита Главы государства в г. Сиань компания SANY Renewable Energy Co Ltd, а также Министерство энергетики РК, АО «Самрук-Казына», China Power International Holding подписали четырехсторонний меморандум о строительстве ветряной электростанции мощностью 1ГВт в Жамбылской области, а также строительстве заводов по производству гондол, башен и лопастей для ВИЭ. В этой связи, компанией планируется строительство таких заводов в Казахстане, увеличив долю локализации компонентов ВИЭ в стране.

    В рамках визита стороны договорились о сотрудничестве в строительстве заводов по производству гондол, башен и лопастей на территории Казахстана. Министерство окажет поддержку в проведении исследования казахстанского сырья для производства компонентов ВИЭ. Также были обсуждены возможности локализации производства спецтехники на территории Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экономика Китай МИИР РК
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