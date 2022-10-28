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    Возможности финансовых разведок мира использует Казахстан для возврата активов

    28 Октября 2022, 23:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году принятыми Антикоррупционной службой мерами обеспечен возврат активов государству на общую сумму порядка 500 млрд тенге. Работа в этом направлении продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Свой подход к возврату активов раскрыла Антикоррупционная служба, в составе которой создано Управление финансовых расследований, поиска и возврата активов, на региональной конференции на тему «Возвращение активов через улучшение международного сотрудничества в Европе и Центральной Азии», проведенной совместно с Советом Европы.

    Как отмечалось, деятельность специально созданного подразделения нацелена на установление фактов незаконного обогащения физических и юридических лиц, источников получения денег и других ценностей, проверку фактической принадлежности имущества, в т.ч. арестованного, а также их причастности к противоправным средствам.

    В своем выступлении заместитель председателя Агентства Асхат Жумагали отметил, что вопрос возврата активов находится на особом контроле у Главы государства, по поручению которого 5 июня т.г. создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

    В связи с этим, налажено тесное взаимодействие с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратурой Казахстана, используются возможности финансовых разведок мира «Эгмонт», «Карин», «Арин», «OSINT», других официальных и неформальных каналов связи.

    В конференции приняли участие представители правоохранительных органов Европы и Центральной Азии, а также эксперты Совета Европы.

    Как сообщала ранее Генеральная прокуратура РК, в период деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция Борьба с коррупцией
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