Возможности диагностики коронавируса в Казахстане прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможности диагностики коронавирусной инфекции в Казахстане прокомментировал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что якобы у нас нет возможностей диагностировать болезнь, это большое заблуждение. Лабораторная диагностика на коронавирус проводится во всех регионах Национальным центром экспертизы. Исследование проводится на специальном оборудовании, все лаборатории оснащены тест-системами, которые производятся в РФ и КНР. Анализ проводится в течение 5-6 часов. Более того, все образцы дополнительно исследуются еще в двух центрах – в Центре по особым опасным инфекциям и в Санитарно-эпидемиологическом центре экспертизы. Они проводятся на тест-системах, которые нам предоставляет Всемирная организация здравоохранения. Таким образом, можно сказать, что у нас трехкратный контроль лабораторной диагностики», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».



