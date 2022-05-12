Возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине не вижу - Генсек ООН

ВЕНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не видит возможностей для скорого прекращения боевых действий в Украине и для мирных переговоров в обозримом будущем. С таким заявлением он выступил в среду в Вене перед открытием внутренней конференции ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На заседании А. Гутерриш вновь призвал остановить войну и отметил, что пытается способствовать диалогу между Россией и Украиной.

По его словам, ООН особое внимание уделяет гуманитарным вопросам, в том числе, эвакуации из Мариуполя, откуда при посредничестве Красного креста эвакуированы сотни людей.

«Придет время, когда состоятся мирные переговоры», — заявил А. Гутерриш на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

«Я не вижу этого в ближайшем будущем. Но могу сказать одно. Мы никогда не сдадимся», — добавил Генсек ООН.

Также он добавил, что глубоко обеспокоен распространением голода, поскольку ситуация в Украине угрожает продовольственной безопасности в разных частях мира, передает Reuters.

«Должен сказать, что я глубоко обеспокоен, а именно риском распространения голода в разных частях мира из-за драматической ситуации с продовольственной безопасностью, с которой мы столкнулись из-за ситуации в Украине», — сказал А. Гутерриш.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в ходе конференции попросила помочь и с эвакуацией раненых украинских военных с завода «Азовсталь». Она обратила внимание на «бесчеловечные условия, в которых находятся люди, нуждающиеся в медицинской помощи».



