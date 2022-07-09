Возможность запуска льготной ипотечной программы для молодежи рассматривают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Лучшим студентам ссузов и вузов присудили именную стипендию акима Актюбинской области. Вручение сертификатов прошло в ходе заседания совета по делам молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на заседание специальной комиссии поступили заявки от 300 студентов, из которых были отобраны 188 человек. При присуждении стипендии приоритет был отдан молодым людям, вносящим вклад в развитие волонтерской деятельности, студентам, активно участвующим в общественных работах и в развитии родного края, студентам из социально-уязвимых категорий населения.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» уделил внимание поддержке талантливой молодежи. Дал ряд поручений, активная реализация которых является одной из приоритетных задач для нас. В их числе вопросы качественного образования, решение и других социальных вопросов, в том числе обеспечения жильем. В свою очередь со стороны молодежи мы ожидаем большей социальной и гражданской активности», - подчеркнул аким области, обращаясь к членам Совета.

Также Ондасын Уразалин дал ряд поручений по всесторонней поддержке молодежи.

В частности, областным управлениям энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экономики и бюджетного планирования, внутренней политики совместно с акиматом города Актобе было поручено до октября этого года изучить возможность запуска в регионе льготной ипотечной программы для местной молодежи. До конца года поручено реализовать в регионе инициированный Главой государства проект «Тәуелсіздік ұрпақтары» в целях поддержки инициатив активной молодежи.



