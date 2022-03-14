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    Возможность запрета на экспорт продуктов в Россию прокомментировали в МТИ РК

    14 Марта 2022, 16:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение о запрете на экспорт продуктов в Россию будет приниматься только в критических ситуациях. Об этом заявил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запрещать экспортировать – это не совсем правильный механизм. Его нужно принимать только в критических ситуациях. Если мы закроем экспорт, то для нашего отечественного производителя найти новые рынки сбыта будет очень сложно. Поэтому к этому вопросу мы подходим очень тщательно. Предварительно мы обязательно обсуждаем с бизнесом, приводим все расчеты, и если у нас есть соответствующие запасы или нет запасов, и мы видим риски по тем или иным товарам, что завтра у нас будет дефицит, только в этом случае будет приниматься решение, коллегиальное, по запрету экспорта», - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

    По данным вице-министра сельского хозяйства РК Жениса Осербай, всего по республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально-значимых товаров, в том числе муки – 144 тысячи тонн, сахара – порядка 90 тысяч тонн, риса – 39,3 тысячи тонн, макарон – 21 тысяча тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции. Запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Экономика Россия Минторговли
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