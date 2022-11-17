Возможность закупа новых автобусов рассматривают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние семь лет автобусный парк Астаны обновился на 76%. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems (CTS ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании рассказали, планируется ли обновление и пополнение транспорта. По данным CTS, срок эксплуатации подвижного состава составляет 14 лет.

«В городе Астане в период с 2015 года были закуплены и введены в эксплуатацию 860 единиц автобусов, изготовленных по стандартам ЕВРО-5, 6. Из них 100 единиц городских электрических автобусов введены в эксплуатацию с 2020 года. За последние семь лет автобусный парк города обновился на 76%. На текущий момент в столице действуют шесть автобусных парков, имеющих 1125 единиц подвижного состава. Также, необходимо отметить, что в текущем году приобретены новые автобусы перевозчиком ТОО «Автобусный парк №3», которые курсируют на маршрутах городского сообщения», - сообщили в компании на запрос МИА «Казинформ».

В компании также добавили, что в Астане в 2023 году на линию выйдут свыше 300 электроавтобусов.

По информации CTS, планируется обновление автобусов подвижного состава путем поэтапного выведения из эксплуатации старых моделей.

«На сегодня прорабатываются варианты закупа новых автобусов. После закупа автобусов, планируется улучшение транспортного обслуживания путем сокращения времени ожидания и запуска новых направлений (маршрутов) общественного транспорта», - сказали в компании.

Также в компании ответили на вопрос, насколько доступны автобусы для маломобильных граждан.

«При закупке новых автобусов наличие пандуса является неотъемлемым требованием. Вместе с тем, с 2014 года в Центре квалификации специалистов транспорта Астаны особое внимание в обучении отводится теме обслуживания людей с особыми потребностями. В учебных программах рассматриваются вопросы толерантного отношения к людям, знакомят со структурой вербального и невербального общения, правилами пользования приспособлений, оборудованными в общественном транспорте (пандусы, крепления), формируют навыки обслуживания безопасной посадки и высадки инвалидов-колясочников. Вместе с тем, в более 1000 автобусах установлены система аудио-оповещения названий остановок», - отметили в CTS.

С 2014 года на базе ТОО «City Transportation Systems» действует Центр квалификации специалистов транспорта, который является одним из первых в Казахстане обучающим заведением с опытом работы в области пассажирских перевозок. За период с 2014 года прошли обучение свыше 19 тысяч специалистов транспорта.

«Центр оснащен необходимыми техническими средствами обучения, наглядными средствами обучения, а также учебной и инструктивной литературой, нормативными документами. Кроме того, штат укомплектован опытными преподавателями, имеющими большой практический стаж работы и прошедшими обучение в Европе как по отраслевым дисциплинам, так и по психологическим аспектам. Основными направлениями в обучении, безусловно, является обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение требований нормативно-правовых актов в сфере перевозок пассажиров и багажа, оказание первой доврачебной помощи и другие вопросы эксплуатации подвижного состава и оборудования», - сообщили в компании.

Также в программе обучения предусмотрены занятия по порядку обслуживания маломобильных групп населения (с участием представителей Обществ лиц с инвалидностью), культура и имидж водителя и элементы командообразовательных психологических тренингов. Одним из компонентов образовательного процесса является психофизиологическое тестирование на оценку уровня профессионально важных качеств водителей общественного транспорта и скорость сенсомоторной реакции водителя.

«Во время образовательного процесса, все водители проходят входное тестирование, далее обучение и в конце итоговый экзамен. Обучение длится по курсу технического минимума 40 часов, или пять дней. Также по Соглашению с автобусными парками проводится повышение квалификации водителей не менее одного раза в три года, длительностью 24 часа, или три дня», - проинформировали в CTS.

По итогам за 9 месяцев прошли обучение 465 водителей МТС, из которых 80% успешно сдали итоговый экзамен. Средний входной балл – 17, средний итоговый балл – 31, из 40. Экзамены на государственном языке сдали 42 %, на русском языке - 58 %.

«Все водители, успешно прошедшие обучение, принимаются в штат автобусных парков с обеспечением достойных заработных плат, доплат за безаварийное вождение, стаж и прочих вознаграждений, а также всех социальных выплат в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан», - отметили в компании.



