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    Возможность возврата проблемных ТЭЦ государству прокомментировал спикер Сената

    29 Ноября 2022, 13:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев поделился мнением по поводу возможного возврата проблемных ТЭЦ в собственность государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы, связанные с возвратом стратегических объектов в собственность государства (если речь не идет об активах, а идет о таких объектах, как ТЭЦ) рассматриваются. Здесь нет единых решений для всех ситуаций – в каких-то регионах могут быть ответственные инвесторы, если они все делают правильно, вовремя проводят ремонт, выполняют свои обязательства, соблюдают социальные и экологические нормативы и т.д, то я думаю, что они могут работать. Но по тем объектам, где есть проблемы или были какие-то сигналы о том, что хозяева там не работают, чтобы ТЭЦ и другие объекты функционировали в нормальном режиме, там, видимо, будет рассматриваться вопрос о возможном возврате их государству», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах круглого стола в Сенате по обсуждению совершенствования судебной системы.

    Спикер Сената заверил, что все будет в соответствии с законами нашей страны.

    «Видимо, Правительство будет рассматривать вопрос о том, где есть потенциальные зоны риска, где есть вопросы. И дальше, эти вопросы не массированно, а точечно могут быть рассмотрены. Если нужно будет для этого создать какие-то новые правовые нормы, которые облегчают задачу государства в этих условиях забрать такие объекты, мы готовы их оперативно принять», - добавил М. Ашимбаев.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго» и ликвидировать все причины аварии.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Экибастуз ТЭЦ
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