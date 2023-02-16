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    Возможность восстановления городского музея рассмотрят в акимате Астаны

    16 Февраля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель столичной Ассоциации туризма Татьяна Верницкая считает необходимым пересмотреть график работы музеев в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере туризма есть небольшие проблемы, которые сильно мешают. К примеру, музей на ЭКСПО работает три раза в неделю, туристы приехали в понедельник-вторник, а пойти некуда. Детская комната в Национальном музее открылась, хотела в выходные повести племянников, но он работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов. Люди не могут сходить, а музеи простаивают», - сказала Татьяна Верницкая на встрече предпринимателей с заместителем акима Ерланом Бекмурзаевым.

    Кроме того, спикер выразила мнение о необходимости восстановления музея города.

    «У нас нет музея города. Раньше в Кубринском доме был музей, который был открыт еще в начале 20 века. Его закрыли. У нас нет отправной точки, откуда начинается город. Нам нужны музей города, тематические музеи, промышленные музеи», - добавила Т. Верницкая.

    Представители акимата пообещали занести данные вопросы в протокол по итогам встречи и рассмотреть возможность их реализации.

    Встреча прошла на площадке Палаты предпринимателей города Астаны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Культура История Казахстана Акимат
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