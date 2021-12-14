Возможность вакцинации детей до 12 лет прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналисты спросили министра здравоохранения РК Алексея Цой о возможности получения двух компонентов вакцины «Pfizer» при ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь будет возможность, как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне принятия решения самих граждан принять одну или две вакцины. Но при ревакцинации рекомендована одна доза, то есть третий компонент», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

Также министр прокомментировал возможность получения вакцины детьми до 12 лет при наличии согласия родителей.

«Сейчас это в Казахстане запрещено, потому что у нас нет четкой рекомендации от производителей. В данный момент по инструкции от производителей рекомендовано от 12 лет и старше», - отметил глава Минздрава.

Ранее министр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Казахстане. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о выздоровевших от коронавируса. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - отметил А. Цой.







