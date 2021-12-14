+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возможность вакцинации детей до 12 лет прокомментировал Алексей Цой

14 Декабря 2021 11:27
Поделиться:
Возможность вакцинации детей до 12 лет прокомментировал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналисты спросили министра здравоохранения РК Алексея Цой о возможности получения двух компонентов вакцины «Pfizer» при ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантинные ограничения ослабят в СКО
Более полумиллиарда жителей Земли оказались в крайней нищете из-за возросших расходов на здравоохранение Более 875 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»

«Здесь будет возможность, как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне принятия решения самих граждан принять одну или две вакцины. Но при ревакцинации рекомендована одна доза, то есть третий компонент», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

Также министр прокомментировал возможность получения вакцины детьми до 12 лет при наличии согласия родителей.

«Сейчас это в Казахстане запрещено, потому что у нас нет четкой рекомендации от производителей. В данный момент по инструкции от производителей рекомендовано от 12 лет и старше», - отметил глава Минздрава.

Ранее министр сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Казахстане. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных», - сказал Алексей Цой.

Кроме того, глава Минздрава рассказал о выздоровевших от коронавируса. «В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных», - отметил А. Цой.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Карантинные ограничения ослабят в СКО
Более полумиллиарда жителей Земли оказались в крайней нищете из-за возросших расходов на здравоохранение
Более 875 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области
Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
6 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Читайте также
Казахстан ведет переговоры по поставкам вакцины «Спутник Лайт»
Почему «Спутник-V» нельзя использовать для ревакцинации, объяснил Алексей Цой
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив