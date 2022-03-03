Возможность трансформации военкоматов прокомментировали в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр прокомментировал возможность трансформации военкоматов в центры военно-патриотического воспитания молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Систему МОВУ (местных органов военного управления, военкоматов, прим. ред) составляют департаменты (столицы, областей, городов республиканского значения), управления (крупных городов) и отделы (районов и городов областного значения) по делам обороны. Основной задачей МОВУ является комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в мирное и военное время людскими и транспортными ресурсами. Все иные задачи, связанные с ведением воинского учета, подготовкой граждан к воинской службе, оказанием государственных услуг и другие, являются необходимым условием их выполнения», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

При этом МОВУ, являясь неотъемлемой частью Вооруженных Сил, принимают меры по военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе контролируют деятельность учреждений образования по организации начальной военной подготовки.

Он также сообщил, что в соответствии с приказом министра обороны от 12 июля 2017 года 347 руководители организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования и профессиональные учебные программы технического и профессионального (кроме специальных), послесреднего образования на первых-вторых курсах обучения, независимо от подчиненности и форм собственности, отвечают за организацию и состояние начальной военной подготовки, а также патриотического воспитания молодежи.

«В этой связи предлагаемый пересмотр деятельности МОВУ в качестве центров военно-патриотического воспитания граждан, безусловно, потребует выделения дополнительной штатной численности с обеспечением соответствующего финансирования и материально-технической оснащенности, что приведет к дополнительной нагрузке на республиканский бюджет», - заключил зампремьера.