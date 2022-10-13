Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Возможность создания группировки спутников тюркских стран обсудили Казахстан и Турция

    13 Октября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Турцией заключен меморандум по развитию аэрокосмической промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

    В рамках государственного визита Президента Турции в Казахстан подписан меморандум о взаимопонимании в области аэрокосмической промышленности между МЦРИАП РК и Агентством оборонной промышленности Турции, которое представлял его глава Исмаил Демир.

    Как отметил Багдат Мусин, меморандум позволит установить долгосрочное сотрудничество в области создания космических систем спутниковой связи и телевещания, дистанционного зондирования Земли, технологического и научного назначений.

    Исмаил Демир ознакомился с достижениями Казахстана в области космического мониторинга и дистанционного зондирования во время посещения Специального конструкторского технологического бюро и испытательной лаборатории для малых космических аппаратов ТОО «Ghalam».

    Также стороны обсудили возможности сотрудничества в таких направлениях, как обмен данными ДЗЗ, кооперация промышленных предприятий по разработке спутников, создание пусковых спутниковых систем, а также договорились налаживать тесный контакт как на уровне госорганов, так и на уровне отдельно взятых компаний.

    Багдат Мусин акцентировал внимание на преимуществах совместного использования спутников ДЗЗ.

    «Мы не отказываемся и дальше будем двигаться в сторону наличия и увеличения в космосе количества спутников, работающих для создания социально-экономических благ Казахстана. Но в современном мире затраты, связанные с единоличным владением спутниковых группировок, несут экономические риски», - отметил глава МЦРИАП РК.

    Министр пояснил, что если спутник ДЗЗ запускается для нужд Казахстана, то по факту мы используем его максимум на 10%. Чтобы использовать его возможности по максимуму, необходимо уметь выстраивать мировые продажи на уровне всех стран.

    «Но так как мир давно движется в сторону sharing economy, нами было обсуждена возможность совместного создания и использования спутниковых группировок наших стран. Обсуждались также вопросы возможности совместного создания группировки спутников тюркских стран. С господином Демиром пришли к выводу, что надо переходить в практическую плоскость по обсуждению конкретных технических и коммерческих вопросов. Если будут достигнуты договорённости между двумя нашими странами и начнётся их воплощение в жизнь, уверен, что другие тюркские страны проявят свой интерес к проекту», - написал Багдат Мусин.


    Фото : gov.kz




    Освоение космоса Турция МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Потенциально опасный для Земли астероид обнаружили астрономы
    Мероприятие в честь 13-й годовщины создания Организации тюркских государств состоялось в Вашингтоне
    Холдинг «Байтерек» и турецкая компания «Goknur Gida» обсудили реализацию проекта в области АПК
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров