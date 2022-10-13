Возможность создания группировки спутников тюркских стран обсудили Казахстан и Турция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Турцией заключен меморандум по развитию аэрокосмической промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ».

В рамках государственного визита Президента Турции в Казахстан подписан меморандум о взаимопонимании в области аэрокосмической промышленности между МЦРИАП РК и Агентством оборонной промышленности Турции, которое представлял его глава Исмаил Демир.

Как отметил Багдат Мусин, меморандум позволит установить долгосрочное сотрудничество в области создания космических систем спутниковой связи и телевещания, дистанционного зондирования Земли, технологического и научного назначений.

Исмаил Демир ознакомился с достижениями Казахстана в области космического мониторинга и дистанционного зондирования во время посещения Специального конструкторского технологического бюро и испытательной лаборатории для малых космических аппаратов ТОО «Ghalam».

Также стороны обсудили возможности сотрудничества в таких направлениях, как обмен данными ДЗЗ, кооперация промышленных предприятий по разработке спутников, создание пусковых спутниковых систем, а также договорились налаживать тесный контакт как на уровне госорганов, так и на уровне отдельно взятых компаний.

Багдат Мусин акцентировал внимание на преимуществах совместного использования спутников ДЗЗ.

«Мы не отказываемся и дальше будем двигаться в сторону наличия и увеличения в космосе количества спутников, работающих для создания социально-экономических благ Казахстана. Но в современном мире затраты, связанные с единоличным владением спутниковых группировок, несут экономические риски», - отметил глава МЦРИАП РК.

Министр пояснил, что если спутник ДЗЗ запускается для нужд Казахстана, то по факту мы используем его максимум на 10%. Чтобы использовать его возможности по максимуму, необходимо уметь выстраивать мировые продажи на уровне всех стран.

«Но так как мир давно движется в сторону sharing economy, нами было обсуждена возможность совместного создания и использования спутниковых группировок наших стран. Обсуждались также вопросы возможности совместного создания группировки спутников тюркских стран. С господином Демиром пришли к выводу, что надо переходить в практическую плоскость по обсуждению конкретных технических и коммерческих вопросов. Если будут достигнуты договорённости между двумя нашими странами и начнётся их воплощение в жизнь, уверен, что другие тюркские страны проявят свой интерес к проекту», - написал Багдат Мусин.





Фото : gov.kz











