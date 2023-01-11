Возможность снижения базовой ставки прокомментировал Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции РК сообщил об условиях для снижения базовой ставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По базовой ставке, согласен, она высокая. Напрямую она не влияет на сдерживание цен. Мы об этом говорили. Когда в прошлом году дорожали овощи, это было не потому что, базовая ставка была недостаточно высокой, а потому что в соседних странах цены были в два раза выше, торговцы приезжали и с поля забирали в два раза дороже. Естественно, предприниматели и фермеры продают по максимально возможной высокой цене», - сказал на заседании коллегии Минторговли Премьер-Министр РК.

По словам Алихана Смаилова, в той ситуации базовая ставка не имела никакого отношения к росту цен.

«Как не парадоксально, мы считаем правильным, что повысили базовую ставку. Потому что есть такое понятие как инфляционное ожидание, которое вызывает еще большие инфляционные процессы, чем какие-то объективные факторы. Участники рынка понимают, что, если инфляция повышается, то базовая ставка должна расти, а если базовая ставка не растет, значит, жди еще больше инфляции. И этот поведенческий фактор, связанный с инфляционными ожиданиями - очень серьезный фактор для инфляции. Поэтому очередное повышение базовой ставки, я считаю, что было правильно сделано», - пояснил глава Правительства.

«Но как только будут факторы для того, чтобы ждать снижения темпов инфляции, а мы думаем, что уже в марте будет снижение инфляции, потому что в прошлом году в марте мы видели повышение. Вот с этого момента уже нужно будет снижать базовую ставку с тем, чтобы сделать доступными кредиты для бизнеса», - добавил Алихан Смаилов.



