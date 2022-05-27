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    Возможность разработки вакцины от оспы обезьян в Казахстане есть - Кунсулу Закарья

    27 Мая 2022, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) сообщила о готовности ученых разработать вакцину от оспы обезьян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснила Кунсулу Закарья, в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в течение многих лет проводятся исследования с вирусами семейства Poxviridae, в том числе рода Capripoxvirus, в который входят вирусы оспы овец, оспы коз, нодулярного дерматита; Avipoxvirus, в который входят вирусы оспы кур, оспы голубей и других; Ortopoxvirus, в который входят вирусы оспы коров, оспы верблюдов, натуральной оспы и оспы обезьян.

    «В результате исследовательских работ разработаны вакцины против оспы овец, оспы коз, нодулярного дерматита, оспы верблюдов, оспы кур, которые широко применяются в ветеринарной практике РК и стран постсоветского пространства. За 63-летнюю историю института создан республиканский депозитарий возбудителей особо опасных инфекционных болезней, в котором хранятся и вирусы оспы различных видов животных», - сказала Кунсулу Закарья корреспонденту МИА «Казинформ».

    Генеральный директор института ответила на вопрос относительно разработки вакцины против оспы обезьян.

    «Имея большой опыт работы с вирусами оспы и создания вакцин против оспенных болезней, институт готов и имеет возможность выполнить исследования по разработке вакцины, которая защитит и от оспы обезьян», - сообщила Кунсулу Закарья.

    По ее словам, для выполнения работы по разработке вакцины требуется специальная программа научно-исследовательской работы (НИР) с финансовыми средствами и поддержка государства в виде государственного задания.

    По последним сведениям Минздрава, в Казахстане не зарегистрированы случаи заболевания с подозрением на оспу обезьян.

    НИИПББ разработана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, применяемая масштабно в практике медицины РК под наименованием QazVac.

    Казахстанская вакцина может производиться в объеме 500 тысяч доз. На сегодняшний день проводится работа по регистрации отечественной вакцины в ВОЗ.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Общество Вакцинация ВОЗ
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