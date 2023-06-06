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    Возможность перевода всех детсадов на государственный язык прокомментировал глава Минпросвещения

    6 Июня 2023, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил о растущем спросе на детсады с государственным языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня есть более 11 тысяч детских садов. Половина – государственные. Мы видим потребность и спрос в детских садах на казахском языке. На сегодня департамент дошкольного образования рассматривает возможность обучения во всех госсадах на казахском языке. Они смотрят, сколько детских садов и на каком языке», - сказал Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства.

    По его словам, перевести детсады на государственный язык не составит проблем.

    «Организовать детский сад чисто на государственном языке не составит проблемы - есть и воспитатели, и спрос есть. Потребность в казахоязычных детсадах очень растет. Это естественный процесс – открытие детских садов на госязыке», - отметил министр.

    Между тем, он подчеркнул, что русскоязычные детсады закрывать никто не собирается.

    «Вопрос закрытия никогда не будет стоять. Мы усиливаем преподавание государственного языка», - добавил глава Минпросвещения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Минпросвещения РК Дети
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