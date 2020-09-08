Возможность передачи Акжаркын Турлыбай Казахстану прокомментировали в Генпрокуратуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК сообщили о вступлении в силу приговора по делу осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, по нашим сведениям, ее приговор вступил в законную силу. У нас с Китайской Народной Республикой имеется двухсторонний договор о передаче осужденных наших граждан. Первое условие - должно быть ее письменное обращение о том, что она желает отбывать свое осуждение в Республике Казахстан», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

После этого, по его словам, будет направлено уведомление в прокуратуру КНР о возможности экстрадиции казахстанки на родину.

«Она осуждена к пожизненному лишению свободы. Мы посмотрим, какая санкция предусмотрена. Надо отметить, что по ст. 297 – это сбыт, перевозка наркотиков у нас тоже предусмотрено пожизненное лишение свободы. Если ее деяния подпадают, и в соответствии с договором, я думаю, что при наличии, изучении всех материалов у нас есть полная возможность ее экстрадировать сюда для отбытия наказания в Казахстане», - отметил спикер.

«Такого заявления в Генпрокуратуру не было на сегодня, но у нее имеются защитники, она сама, наше консульство и посольство в КНР – то есть, я думаю, что теперь в случае как попадает к нам официальное заявление, мы начнем работу в этом направлении», - заключил М. Ахметжанов.

Напомним, 21-летнюю Акжаркын Турлыбай в марте 2014 года задержали с наркотиками на границе Китая и Малайзии. В ее сумке обнаружили 4,5 кг наркотиков. Согласно показаниям Акжаркын Турлыбай, сама девушка об этом не знала.





Суд Гуанчжоу обвинил ее в контрабанде наркотиков и приговорил к пожизненному лишению свободы. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил об изменении наказания в виде лишения свободы и направлении дела Акжаркын Турлыбай на рассмотрение в суд первой инстанции. Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе государственного визита в Китай обсудил вопрос о положении нашей соотечественницы Акжаркын Турлыбай, которая находится в тюремном заключении.

27 декабря приговор о пожизненном тюремном заключении Акжаркын Турлыбай был оставлен без изменений .

Дело Акжаркын Турлыбай находится на личном контроле Президента РК Касым-Жомарта Токаева.