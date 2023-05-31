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    Возможность направления казахстанских миротворцев на российско-украинскую границу прокомментировали в Минобороны

    31 Мая 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал возможность направления казахстанских миротворцев на российско-украинскую границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Такие риски не присутствуют. Во-первых, это добровольное участие государства. Во-вторых, любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется Парламентом», - сказал Султан Камалетдинов в кулуарах Мажилиса.

    «Если одобрит Парламент, тогда естественно. Мы не можем отвечать за Парламент, мы отвечаем за Министерство обороны», - добавил спикер.

    Напомним, в прошлом году аналогичный вопрос прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

    «Зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», - сказал тогда Айбек Смадияров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Россия Украина Минобороны РК
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