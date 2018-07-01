Возможность копить в банках на частные школы может появиться у казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Финансовый центр», оператор государственной образовательной накопительной системы, готовит улучшение условий по вкладам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы совершаем ребрендинг вклада и в дальнейшем хотим улучшить условия. (...) Проект на стадии обсуждения, когда будет готов, мы полностью презентуем», - сказал президент центра Аскар Ибраимов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

При этом он сообщил, что рассматривается вариант включения в систему возможности накопления на обучение в частных школах.

«По крайней мере, я думаю, high school, когда уже идет выбор профессии, 10-11 класс, можно будет включить в договорные отношения для оплаты», - добавил А. Ибраимов.

Напомним, сегодня образовательный накопительный вклад можно использовать на оплату профессионально-технического и высшего образования в Казахстане и за рубежом.

По данным президента АО «Финансовый центр», по Казахстану уже зарегистрировано около 20 тыс депозитов, общая сумма подходит к 20-миллиардной отметке. В рамках ГОНС уже обучаются 403 студента.

«За эти 3-4 года мы выплатили порядка 1,5 млрд тенге госпремии. И если мы в этом году оплатили порядка 700 млн, то на 2018 год у нас заложена сумма госпремии на уровне 1 млрд тенге. Где-то на 30-40% ежегодно вырастает сумма госпремии, которую государство выплачивает», - отметил А. Ибраимов.

Он подчеркнул, что вклады защищены государством от любых притязаний третьих лиц. Никакие аресты не могут накладываться на эти счета. В дальнейшем этот вклад можно снять. Госпремию можно сохранить, если ребенок поступил по образовательному гранту. Просто снять деньги тоже можно, но под риском потери остается только сумма госпремии, а коммерческая ставка банка сохраняется.