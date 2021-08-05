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    Возможное закрытие костанайского автовокзала прокомментировали в акимате

    5 Августа 2021, 00:06

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В управлении пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области прокомментировали ситуацию с возможным закрытием автовокзала в областном центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель ведомства Олжас Нургалиев, в конце июля 2021 года от ТОО «Костанайский автовокзал» получено письмо о прекращении с 1 сентября 2021 года своей деятельности, из-за тяжёлого финансового положения.

    «Однако, до сегодняшнего дня от предприятия в адрес ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» соответствующее уведомление о прекращении деятельности автовокзала по утверждённой форме (Приказ министра национальной экономики РК от 06.01.2015 года №4) не поступало, - отметил он. - На сегодняшний день оказать материальную помощь за счет бюджетных средств предприятию не представляется возможным. Так как, ТОО «Костанайский автовокзал» является субъектом частного предпринимательства, выделение финансовых средств на оказание материальной помощи для погашения долгов за коммунальные и другие услуги бюджетным законодательством не предусмотрено. Кроме того, нет разработанных и утвержденных правил субсидирования деятельности именно автовокзалов и автостанций».

    Вместе с тем, что касается задолженности за потребленную тепловую энергию перед ГКП «КТЭК», то согласно официальному ответу ГКП в 2020 году в период режима ЧП пеня на накопившуюся задолженность автовокзалу не начислялась. Также, в сентябре 2020 года предприятию был согласован график погашения накопившейся задолженности.

    «В январе 2021 года согласно гарантийного письма ТОО «Костанайский автовокзал» также был согласован график погашения задолженности за потребленную тепловую энергию полученную в 2020 году – которая не была погашена в согласованные сроки»,- подытожили в управлении.

    Фото: kstnews.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Другие государственные органы
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