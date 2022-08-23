Возможное строительство АЭС не создаст опасность обмеления Балхаша – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опасность обмеления озера Балхаш связана с уменьшением притока, а не с возможным строительством АЭС. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что это компетенция, в большей степени, Водного комитета, наших коллег. Но я отвечу, что, в принципе, на сегодняшний день, понижения уровня Балхаша не наблюдается. Но, есть две большие проблемы. Одна из крупных – это, конечно, изменение климата, в целом, уменьшение притока, уменьшение ледников в горах. Река Или трансграничная, а 70% воды в Балхаш прибывает по Или. Эта река берет свое начало в Китайской Народной Республике. Соответственно, происходит уменьшение естественного притока, и уменьшение притока от наших соседей. Там проводится большая работа по трансграничным переговорам с нашими коллегами. Второе – рациональное использование воды. К сожалению, есть проблема с большим потреблением сельским хозяйством, промышленностью. Сейчас нашими коллегами проводится большая работа по рациональному использованию, с заменой культур. Например, риса на более влагосберегающие», – сказал З.Жолдасов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, по качеству воды в Балхаше особой критики нет, но в прибрежной зоне остаются исторические промышленные хвостохранилища, и это является проблемой, которая будет решаться созданием предприятиями «стены в грунте», чтобы предотвратить попадание отходов в озеро.

В отношении возможного строительства атомной электростанции на Балхаше председатель Комитета отметил, что сегодня в атомной промышленности имеются технологии, обеспечивающие минимальное потребление воды, объемы которого не повлияют на состояние водного запаса озера, в целом.

Фото: ortcom.kz