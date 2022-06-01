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    Возможно умышленно - глава МЧС о взрыве около роддома в Шымкенте

    1 Июня 2022, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал версии взрыва, произошедшего около роддома в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в здании частной аптеки, где произошел взрыв, хранились химические вещества в больших количествах для производства лекарственных препаратов.

    «Во всяком случае перекись водорода, как одна из версий, возможно, послужила причиной. Другое, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение. Сработали датчики на объекте. Рассматривается другая версия - возможно умышленно», - сообщил Юрий Ильин журналистам в Правительстве.

    21 мая произошел взрыв в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте.

    Ранее, согласно предварительным данным, причиной взрыва назвали газовое скопление.

    Три человека погибли из-за взрыва - охранник, рабочий и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Всего пострадали восемь человек.


    Кадр из видео

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Шымкент МЧС Взрыв
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