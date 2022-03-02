Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Возможно, Президент ведет партию к коллективному руководству – Газиз Абишев

    2 Марта 2022, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда говорят о том, что Президент покинет пост Председателя партии «AMANAT», вполне возможно, что Глава государства ведет партию к коллективному руководству. Таким мнением поделился политический обозреватель Газиз Абишев в ходе экспертного обсуждения вопросов развития партийной системы на площадке МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда говорят о том, что Президент покинет пост Председателя партии, я не думаю, что это будет замена председателя председателем. Вполне возможно, что один из вариантов – Президент ведет партию к коллективному руководству. От вождистского партия перейдет к коллективистскому типу. Возможно вместо одного председателя, будет существовать секретариат или руководить будет политбюро. Можно ли изменить таким образом состав? Конечно, можно. Это попытка превратить партию из персоналистской силы в институциональную, идеологизированную, где люди будут сплочены вокруг одной идеи», - отметил Газиз Абишев.

    По словам эксперта, такой подход сделает партию и политическую систему более устойчивой.

    «Мы постоянно бросаемся из крайности в крайности. Нужно бороться за доверие и один из этих механизмов – возвращение к мажоритарной системе, чтобы люди боролись за свои голоса, непосредственно, глядя в глаза избирателей», - добавил Газиз Абишев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Нур Отан Съезд партии Аманат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Свыше восьмидесяти литров крови сдали алматинцы
    Почему Казахстан может накормить миллиард людей, рассказал гость МФА Михаэль Роэ
    Казахстан имеет репутацию «наводчика мостов» – Жозе Мануэль Баррозу
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре