Возле крупнейшей мечети РК компания из ОАЭ готова построить многофункциональный комплекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял председателя правления эмиратской компании «Ayana Holding» Абдуллу бен Лахеджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы реализации проекта по строительству многофункционального жилого и коммерческого комплекса «The Grand Mosque Residences» (близ крупнейшей мечети в РК и Центральной Азии - прим.ред.) в столице.

М.Тлеуберди проинформировал собеседника, что Правительство готово оказать необходимое содействие в реализации и сопровождении проекта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по переходу к практической реализации данного проекта.

Общая стоимость 1-го этапа оценивается в 576 млн долларов, а общая стоимость проекта - в 2 млрд долларов.

Фото: gov.kz