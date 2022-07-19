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    Возле крупнейшей мечети РК компания из ОАЭ готова построить многофункциональный комплекс

    19 Июля 2022, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял председателя правления эмиратской компании «Ayana Holding» Абдуллу бен Лахеджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы стороны обсудили перспективы реализации проекта по строительству многофункционального жилого и коммерческого комплекса «The Grand Mosque Residences» (близ крупнейшей мечети в РК и Центральной Азии - прим.ред.) в столице.

    М.Тлеуберди проинформировал собеседника, что Правительство готово оказать необходимое содействие в реализации и сопровождении проекта.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по переходу к практической реализации данного проекта.

    Общая стоимость 1-го этапа оценивается в 576 млн долларов, а общая стоимость проекта - в 2 млрд долларов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Строительство ОАЭ
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