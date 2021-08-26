Возле аэропорта Кабула произошел взрыв

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - У здания аэропорта Кабула произошел взрыв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя министерства обороны США.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что возле аэропорта Кабула произошел взрыв. При этом пока не ясно, имеются ли жертвы.

На данный момент тысячи людей собрались вокруг аэропорта в последние дни, пытаясь сесть на борт эвакуационных рейсов из Афганистана.

26 августа CША, Великобритания и Австралия предупредили своих граждан о потенциальной атаке на аэропорт Кабула.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», - сообщается в Твиттер-аккаунте представителя Пентагона Джона Кирби.

По предварительным сведениям, взрыв произошел у ворот Аббей.

Как отмечается, взрыв произошел за пределами территории аэропорта, у северного входа в аэропорт Кабула «Abbey Gate» в результате подрыва террориста-смертника.

В результате взрыва три солдата США получили ранения, сообщает Fox News и CNN. Также появились сообщения о 13 пострадавших детях.

По словам представителя Белого дома, президент Байден был проинформирован о взрыве возле аэропорта Кабула.

В Сети появляются первые фотографии жертв взрыва.

Как отмечается, официальный представитель Талибана за несколько часов до взрыва заявил, что возможны провокации с целью очернить фактические новые власти Афганистана..

МИД России сообщил, что возле аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

По информации Wall Street Journal, один взрыв, предположительно, произошел напротив аэропорта Кабула у отеля Baron, где останавливались граждане Великобритании и США. Отмечается, что отель Baron использовался как место сбора для британцев и американцев, желающих покинуть Афганистан.

Второй взрыв, по данным СМИ, прогремел непосредственно у ворот кабульского аэропорта.

Кроме того, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок и избегать выходов из аэропорта.

«Граждане США, которые сейчас находятся у ворот Abbey, восточных или северных ворот, должны немедленно уйти», — говорится в экстренном предупреждении, распространенном пресс-службой дипмиссии в четверг. «В аэропорту произошел сильный взрыв, и есть сообщения о стрельбе, - говорится в сообщении службы безопасности. - Гражданам США следует в это время избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта».

Как отмечается, официальный представитель Талибана за несколько часов до взрыва заявил, что возможны провокации с целью очернить фактические новые власти Афганистана.

«Наши охранники также рискуют своими жизнями в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки« Исламское государство «, - заявил официальный представитель Талибана агентству Reuters до сообщений о взрыве.

Кроме того, 26 августа неназванный британский чиновник предупредил о неминуемой атаке на аэропорт Кабула через несколько часов.

По данным Пентагона, точное количество пострадавших пока остается неизвестным.

В то же время по сообщениям телеканала Al Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан», жертвами взрыва у аэропорта Кабула стали 11 человек, включая детей, еще 15 получили ранения.

Фото: CNN, twitter.com/HananyaNaftali, twitter.com/BuckSexton,twitter.com/sudhirchaudhary



