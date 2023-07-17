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    Возгорание в горной местности ликвидируют в ВКО

    17 Июля 2023, 22:04

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Возгорание в труднодоступной горной местности ликвидируют в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    16 июля в 10 км от села Поперечное в Черно-Убинском в ВКО лесничестве произошло возгорание лесной подстилки. Угрозы населенным пунктам нет.

    Сильное задымление и горная труднодоступная местность осложняют тушение огня. Вертолетом МИ-8 авиаподразделения ВКО к очагу был доставлен десант пожарных.

    Сегодня проведен облет территории вертолетом МИ-2 авиаподразделения ВКО, открытого горения не наблюдается, имеются отдельные дымоточки.

    В ликвидации пожара задействованы 72 человека от лесхоза и ДЧС ВКО, 4 единицы техники, вертолеты МИ-8 и МИ-2 авиаподразделения ВКО.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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