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    Возгорание травы в Жамбылской области ликвидировали

    4 Июля 2023, 11:54

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В 10:30 часов ликвидировано возгорание сухой травы в горной местности в районе имени Т. Рыскулова Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

    Напомним, горение происходило на вершине горы, площадь пожара составила 48 га. Возгорание локализовано в 8:38.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства от ДЧС 45 человек личного состава и 6 единиц специальной техники, добровольные пожарные формирования - 30 человек и 5 единиц техники, от лесного хозяйства - 30 человек и 2 единицы техники.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Происшествия МЧС Пожар
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