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    Возгорание травы с помощью пожарного поезда тушили в ВКО

    18 Июля 2023, 22:38

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Возгорание травы с помощью пожарного поезда тушили в Восточном Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    17 июля в 16:43 в 15 км от города Риддера вдоль железной дороги «Усть-Каменогорск-Риддер» произошло возгорание сухой травы, кустарника и деревьев на протяженности 10 км. Создалась угроза распространения огня на лес и жилые дома.

    На ликвидацию пожара были брошены силы ДЧС ВКО, лесничеств, задействован пожарный поезд АО «НК «КТЖ», вертолет авиаподразделения ВКО, всего 46 человек, 12 единиц техники. Также на тушение были привлечены формирования гражданской защиты города Риддера в количестве 9 человек и 3 единицы техники.

    Пожарный поезд АО «НК «КТЖ» был необходим, так как с одной стороны к очагу пожара было невозможно подъехать из-за реки, с другой стороны - заросли, топь. Автомобили буквально зарывались на месте и не могли проехать. Личному составу приходилось добираться до огня в пешем порядке.

    В 22:21 часов пожар полностью ликвидирован.

    Железнодорожное транспортное сообщение не нарушено.

    Предварительные причины - неосторожное обращение с огнем и неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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