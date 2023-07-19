Возгорание травы ликвидировали в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Возгорание сухой травы ликвидировали в Бескарагайском районе области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

От оператора Бегенского филиала ГЛПР «Семей орманы» в противопожарную службу поступило сообщение о том что между селами Рамадан и Ондирис горит сухая трава.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства местных исполнительных органов, ГЛПР «Семей орманы» и ДЧС области Абай.

По прибытию было установлено что на открытой территории горит трава на площади 12 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Благодаря оперативному реагированию сил и средств пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц техники.

ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.