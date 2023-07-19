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    Возгорание травы ликвидировали в области Абай

    19 Июля 2023, 22:03

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Возгорание сухой травы ликвидировали в Бескарагайском районе области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    От оператора Бегенского филиала ГЛПР «Семей орманы» в противопожарную службу поступило сообщение о том что между селами Рамадан и Ондирис горит сухая трава.

    На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства местных исполнительных органов, ГЛПР «Семей орманы» и ДЧС области Абай.

    По прибытию было установлено что на открытой территории горит трава на площади 12 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

    Благодаря оперативному реагированию сил и средств пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки.

    Всего в ликвидации пожара были задействованы 16 человек и 6 единиц техники.

    ДЧС области Абай призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область
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