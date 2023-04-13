Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Возгорание сухостоя возле аэропорта Астаны потушили

    13 Апреля 2023, 19:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь возгорания составила 3 гектара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Пожарные столичного гарнизона ликвидировали возгорание сухостоя в районе аэропорта в 18:48. Площадь возгорания составила 3 гектара.

    Тушение осложнялось труднодоступностью местности для проезда техники и ветром, который способствовал распространению огня», - сообщили в пресс-службе МЧС.

    Напомним, сегодня в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в сторону Международного аэропорта. В том районе загорелся сухостой. На месте создали оперативный штаб, три боевых участка тушения водой с применением подручных средств.

    В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как огонь подобрался к взлетно-посадочной полосе. Однако в пресс-службе столичного аэропорта заявили, что пожар не повлиял на работу воздушной гавани.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Происшествия МЧС Аэропорт Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Возгорание сухостоя ликвидировали на окраине Уральска
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров