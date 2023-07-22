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    Возгорание сухостоя в Акмолинской области ликвидировано

    22 Июля 2023, 13:45

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 21 июля 2023 года в 16.32 часов в районе с. Азат города Степногорск произошло загорание сухой травы на площади 400 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Благодаря оперативным действиям привлеченных сил и средств, своевременно принятым мерам возгорание локализовано в 19:30 и ликвидирован в 21:30.

    Жертв и пострадавших нет.

    Причина загорания устанавливается.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства лесхоза, местных исполнительных органов и ДЧС Акмолинской области в количестве 39 человек и 11 единиц.

    ДЧС Акмолинской области рекомендует гражданам соблюдать правила пожарной безопасности.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акмолинская область Происшествия МЧС Пожар Кокшетау
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