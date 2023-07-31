Возгорание сухостоя ликвидировали в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Возгорание сухостоя в области Улытау ликвидировали. Площадь пожара составила 1500 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«31 июля в 06:15 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 1500 га. В тушении пожара задействованы силы и средства ДПФ и ДЧС области Улытау: 45 человек и более 12 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в области Улытау произошло возгорание сухой травы в 45 километрах от села Кенжебайсамай Жанааркинского района.